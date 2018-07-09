Дом — памятник культуры сгорел в Туле

В Туле минувшей ночью вспыхнул пожар в деревянном строении на пересечении улиц Свободы и Пушкинской. Пострадавшее во время пожара здание является культурным объектом регионального значения — бывшим «Жилым домом с флигелем Н.П. Страхова». Усадьба была построена во второй четверти XIX — первой четверти XX века.

Как отмечает ИА «Тульские новости», дом спасти не удалось — сгорела и обрушилась крыша, выгорели комнаты на втором этаже и лестничные пролеты. Огромный ущерб зданию был нанесен несмотря на то, что пожарные смогли справиться с возгоранием примерно за полчаса.

Отмечается, что дом был взят под государственную охрану как объект культурного наследия регионального значения в 1991 году. Долгое время он находился в плачевном состоянии. В 2016 году здание было передано в собственность тульской строительной организации ООО «Рентал-Ф».