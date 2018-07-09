Дело возбуждено после гибели воспитанника детского дома в ЕАО

Прокуратура выявила нарушения в работе детского дома в Биробиджане после гибели подростка. Мальчик с друзьями самовольно покинул учреждение и утонул.

По данным правоохранительных органов, четверо детей решили искупаться в озере Зеленом. Один из подростков не смог удержаться на воде и погиб. Все ребята самовольно покинули территорию детского дома. В прокуратуре считают, что директор учреждения не приняла достаточных мер для обеспечения безопасности воспитанников. Об этом сообщает ИА EAOMedia.

В адрес руководительницы детского дома внесено представление об устранении нарушений, возбуждено дело об административном нарушении. Кроме того, следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».