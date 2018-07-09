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Отравившаяся в британском Эймсбери женщина скончалась

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В больнице в Солсбери подтвердили смерть британки Дон Стерджесс. Но рассказать о деталях лечения в госпитале отказались. 

Второй пострадавший, Чарльз Роули, находится в критическом состоянии. Врачи борются за его жизнь.

Полиция считает, что они отравились тем же самым нервно-паралитическим веществом, которое использовали против экс-британского агента и сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Событие произошло недалеко от места, где ранее якобы отравили Скрипалей.

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