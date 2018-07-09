ФИФА подала в ФАС жалобу на паб в Тамбове

Тамбовское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) возбудило дело в отношении владельца городского паба «Горький Паб». В действиях ООО «Максимус» служба усмотрела признаки недобросовестной конкуренции.

Как уточняет ИА «Онлайн Тамбов», дело было возбуждено на основании обращения Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА). Там вызвало недовольство размещение на рекламном баннере на ограждении веранды заведения обозначений «FIFA WORLD CUP» и «RUSSIA 2018». Их посчитали сходными с товарными знаками, принадлежащими ФИФА.

В антимонопольной службе заявили, что Международная федерация не заключала с ООО «Максимус» никаких договоров, которые давали бы право использования спортивной символики при рекламе паба. Это может быть направлено на формирование у посетителей заведения представления о коммерческой причастности к ФИФА и ЧМ-2018.

В конце июня портал iz.ru сообщал о том, что ФИФА начала расследование в отношении двух игроков сборной Швейцарии. Причиной стал повод празднования голов в матче ЧМ против сербов. Футболисты косоварского происхождения во время празднования жестами показали взмах крыльев орла — символ Албании.