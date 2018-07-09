Премьер Таиланда проконтролирует операцию по спасению детей из пещеры

Спасатели в Таиланде возобновили эвакуацию детей из пещеры Кхао Луанг. Операцию на месте контролирует премьер-министр страны. Сколько человек смогут вывести на этот раз — пока неизвестно. Четверо спасенных накануне школьников чувствуют себя хорошо.

Людей из пещеры выводят 18 опытных дайверов. Больше двух недель в темноте, нехватка кислорода и риск затопления. Дети держались возвышенности, но сегодня стало понятно — медлить нельзя. На Таиланд надвигаются ливни — пещеру может затопить в ближайшие дни. Спасатели получили согласие родителей перед началом операции. Дети научились погружаться под воду с аквалангом и знают — их очень ждут дома.