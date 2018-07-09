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Пляжи в Брянске закрыли из-за опасных червей

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Фото: ТАСС/Андрей Махонин
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Запрет на купание введен на двух обустроенных пляжах в Брянске. Так, местным жителям настоятельно рекомендуют не купаться на озере Орлик-5 в Бежицком районе и на реке Десне у железнодорожного вокзала Брянск-I.

Как уточняет интернет-газета «Брянские новости», в этих районах Роспотребнадзор обнаружил опасных паразитов — токсокару. Специалисты ведомства не исключают, что гельминты попали в воду из-за животных. Впрочем, пока на сайте ведомства информация об опасной находке не опубликована.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что в Липецке закрыли три основных пляжа. Причиной стало то, что результаты анализа проб воды не соответствуют нормам СанПиН.

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