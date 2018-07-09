Спасательную операцию по спасению детей в Таиланде приостановили

Операция по спасению детей из пещеры Тхам Луанг в Таиланде приостановлена, пишет издание The Nation.

В результате действий международной команды кейв-дайверов 9 июля удалось вывести на поверхность еще четверых мальчиков. На скорой помощи их отвезли к вертолету. Он доставил детей в госпиталь.

Всего на данный момент вызволено восемь детей. В пещере остаются пятеро несовершеннолетних, а также их 25-летний тренер.

Операцию по спасению детей из затопленной пещеры возобновили с наступлением сумерек. В мероприятии задействовано более 90 дайверов.

Накануне, 8 июля, спасатели вывели из пещеры четверых детей. Двоих из них доставили в больницу города Чианграя, остальные находятся в полевом лагере.

Несовершеннолетние являются членами школьной футбольной команды. Они отправились вместе с 25-летним тренером в пещеру Тхам Луанг 23 июня, чтобы отметить день рождения одного из детей. Однако через несколько часов начался сильный ливень, и вход в пещеру затопило. Пропавших искали в течение 10 дней. В спасении участвует международная команда опытных кейв-дайверов.