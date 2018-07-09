Вологодский школьник раскрутил в соцсетях несуществующую автомойку

Вологодский школьник завел в соцсети «ВКонтакте» страничку для несуществующей автомойки в Тюмени и за месяц довел число ее подписчиков до 11 тыс. человек. По словам юноши, он сделал это ради шутки.

Выдуманная автомойка «располагалась» за торговым центром «Вояж» на улице Герцена. Рядом с ТЦ находятся исправительная колония, реконструируемое здание и зарядная станция для электромобилей, сообщает канал «360». Все указанные на страничке в соцсети номера телефонов, как выяснилось, принадлежат секс-шопам, а мобильный телефон юзера, указанного как администратор странички, — это номер украинского пранкера Евгения Вольнова, объявленного в розыск в России.

Создатель странички, 16-летний Аркадий, рассказал тюменскому порталу 72.ru, что всё было сделано ради шутки. Он давно развлекался рисованием мемов, и сейчас завел сообщество вместе со старшим братом. По его словам, Тюмень была выбрана для расположения вымышленной мойки случайно. Он добавил, что стоимость рекламы в паблике — 500 рублей за пост, за время существования странички братья заработали на ней около 3 тыс. рублей.

Аркадий рассказал, что после того, как «мойка» стала популярна в СМИ, несколько интернет-магазинов предложили ему работу.

В апреле Госдума приняла в первом чтении законопроект против распространения в соцсетях ложных фактов, а также поправки о штрафах за отказ удалить недостоверные и порочащие честь и достоинство сведения из социальных сетей. Сумма штрафа составит до 50 млн рублей.