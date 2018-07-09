Прямой эфир

Спасатели начали патрулирование диких пляжей в Удмуртии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Добровольцы начали обход пляжей на берегах Камы в Удмуртии, где запрещено купаться. Спасатели разъясняют отдыхающим правила безопасности.

В МЧС уточняют, что, несмотря на запрет купания, на диких пляжах Сарапула отдыхает большое число людей. Особенно много желающих искупаться в выходные дни. В связи с этим спасатели начали патрулирование диких пляжей. Они разъясняют местным жителям правила безопасного поведения на воде, пишет ИА «Сусанин».

Также добровольцы ездят в детские лагеря и проводят обучение для ребят, как пользоваться аквалангом и подавать спасательный круг.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасатели вывели из затопленной пещеры в Таиланде половину школьников
Спасатели потребовали закрыть опасный пляж в Якутске

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017