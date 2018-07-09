Спасатели начали патрулирование диких пляжей в Удмуртии

Добровольцы начали обход пляжей на берегах Камы в Удмуртии, где запрещено купаться. Спасатели разъясняют отдыхающим правила безопасности.

В МЧС уточняют, что, несмотря на запрет купания, на диких пляжах Сарапула отдыхает большое число людей. Особенно много желающих искупаться в выходные дни. В связи с этим спасатели начали патрулирование диких пляжей. Они разъясняют местным жителям правила безопасного поведения на воде, пишет ИА «Сусанин».

Также добровольцы ездят в детские лагеря и проводят обучение для ребят, как пользоваться аквалангом и подавать спасательный круг.