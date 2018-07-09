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Мусороперерабатывающий комплекс построят в Ярославской области

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Власти Ярославской области подбирают участок для мусороперерабатывающего комплекса. Соглашение о строительстве подписали в мае губернатор Дмитрий Миронов и менеджмент ООО «Хартия».

Общий объем инвестиций на развитие системы обращения с ТКО достигает 5 млрд рублей, из них 800 млн пойдут на создание мусороперерабатывающего комплекса, сообщает ИА «ЯРНОВОСТИ». Первый этап проекта предусматривает строительство полуавтоматического предприятия с обустройством разгрузочной площадки и складских помещений. Второй — создание биотермической системы по обезвреживанию отобранной органической фракции в целях дальнейшего получения компоста и инертного техногрунта.

Напомним, в результате «мусорной реформы» плата за утилизацию в среднем по регионам увеличится на 12%, при этом средний рост совокупного платежа за ЖКУ для населения составит около 1%. Гражданин будет платить в среднем примерно на 30 рублей в месяц больше, чем сейчас.

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