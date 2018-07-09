Экспериментальные катафоты установлены на дороге Талдом – Нерль

В Талдомском районе Подмосковья установили экспериментальные катафоты. Они появились на 14-м км автодороги Талдом–Нерль. На участке поставили информационный щит, а шумовые полосы заменили катафотами, вмонтированными в дорожное покрытие.

Как сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на областное министерство транспорта и дорожной инфраструктуры, катафоты отражают свет фар и хорошо видны в ночные часы. При наезде на них водитель чувствует вибрацию и шум.

Решение о проведении эксперимента было принято после аварии, которая произошла 26 мая. Тогда водитель погиб при столкновении автомобиля с лосем.

В министерстве отметили, что если эксперимент будет признан положительным, катафоты установят вместо шумовых полос на всех региональных трассах.