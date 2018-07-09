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Моногородам в Новгородской области дадут субсидию на поддержку бизнеса

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Правительство Новгородской области выделяет 1,2 млн рублей на поддержку малого и среднего бизнеса. Субсидии получат районы, где есть моногорода.

Средства будут разделены между Окуловским, Чудовским, Парфинским, Пестовским и Боровичским районами. Администрации муниципалитетов смогут направить средства для представителей малого и среднего бизнеса на компенсацию затрат по кредитам, приобретение оборудование или развитие социального предпринимательства. Об этом пишет «Новгород.ру».

В Новгородской области к монопрофильным образованиям относятся Окуловка, Грузинское сельское поселение, Парфино, Пестово и Боровичи. Они получат в сумме 1,2 млн рублей. Территории вошли в федеральную программу развития в 2017 году.

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