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Очередной циклон надвигается на Хабаровский край

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На Хабаровский край надвигается циклон. Основной период дождей придется на середину будущей недели. Влажные массы придут с Желтого и Японского морей, создавая условия для осадков.

Как рассказала ИА «Хабаровский край сегодня» представитель Хабаровского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Брынцева, в первой половине недели лишь в отдельных частях края возможны кратковременные дожди. Но со среды вероятность ливней увеличится. При этом в южных районах температура будет подниматься до 29 градусов.

Портал iz.ru ранее со ссылкой на Гидрометцентр РФ сообщал о том, что в Москву жаркая погода вернется к 10 июля. Однако осадки сохранятся на протяжении всей недели.

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