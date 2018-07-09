Очередной циклон надвигается на Хабаровский край

На Хабаровский край надвигается циклон. Основной период дождей придется на середину будущей недели. Влажные массы придут с Желтого и Японского морей, создавая условия для осадков.

Как рассказала ИА «Хабаровский край сегодня» представитель Хабаровского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Брынцева, в первой половине недели лишь в отдельных частях края возможны кратковременные дожди. Но со среды вероятность ливней увеличится. При этом в южных районах температура будет подниматься до 29 градусов.

Портал iz.ru ранее со ссылкой на Гидрометцентр РФ сообщал о том, что в Москву жаркая погода вернется к 10 июля. Однако осадки сохранятся на протяжении всей недели.