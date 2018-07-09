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Врачи в Тюмени спасли жизнь пациента с оторвавшимся тромбом

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В Тюмени медики спасли пациента, у которого внезапно оторвался тромб. Операция длилась шесть часов.

По данным врачей, при ситуации с внезапным отрывом тромба в вене летальный исход практически неизбежен. 56-летнего мужчину экстренно госпитализировали в больницу № 1, где ему провели диагностику и направили к кардиохирургам. В течение шестичасовой операции врачам удалось удалить тромб, который оказался в области сердца, сообщает портал «Наш город».

После проведенной операции пациент проходит реабилитацию. В больнице уточнили, что это уже третий случай, когда тюменцам успешно удаляют тромбы из полости сердца и легочной артерии.

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