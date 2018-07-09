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Древнегреческие музыкальные инструменты обнаружили археологи на Тамани

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Фото: Global Look Press/Klaus-Dietmar Gabbert
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Остатки древнегреческих кифары и арфы обнаружили археологи в некрополе поселения «Волна‐1» недалеко от поселка Волна Темрюкского района в Краснодарском крае. Об этом сообщил в пресс‐службе Института археологии РАН.

По словам ученых, у подножия горы Зеленская со второй четверти VI века до нашей эры и до IV веках до нашей веры располагался греческий полис — один из городов Боспорского царства. Там исследователи и нашли арфу, которую античные жители называли «тригон». Этот инструмент лукообразной или треугольной формы считается одним из древнейших музыкальных предметов — вместо тетивы умельцы прикрепляли к луку струны.

Участники Сочинской экспедиции обнаружили арфу-тригон в грунтовом семейном склепе IV века до нашей эры. Основа музыкального инструмента не сохранилась, так как была выполнена из дерева и кожи. По числу бронзовых колков на сохранившейся костяной части основы археологи предположили, что на арфе было 30 струн.

Арфу сломали во время погребальной церемонии. Преднамеренная поломка вещей была распространена в античной ритуальной практике. Один из кусков музыкального инструмента древние греки сложили рядом с другими осколками.

Деталь кифары — костяную деталь для крепления струн — ученые нашли в погребении V века до нашей эры. Предполагается, что их было семь. Археологи предположили, что это было воинское захоронение, так как рядом с музыкальным инструментом лежали останки коня и меч, сообщает телеканал «360».

В Великобритании при раскопках археологи нашли древнюю настольную игру.

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