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Экс-тренер «Барселоны» возглавит сборную Испании по футболу

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Луис Энрике, ранее тренировавший каталонский футбольный клуб «Барселона», станет новым тренером испанской национальной сборной по футболу. Об этом пишет газета Marca.

Королевская федерация футбола Испании (RFEF) заключит с Энрике контракт до конца Евро-2020.

На должность наставника испанской сборной также претендовали Кике Санчес Флорес, Мичел и Виктор Санчес, пишет Sport Express.

Во время мундиаля командой из Испании руководил Фернандо Йерро, бывший защитник мадридского «Реала», который также занимает должность спортивного директора RFEF. Вместе с ним испанцы дошли до 1/8 финала, где уступили сборной России (2:2, 3:4 по пен.).

Тренер команды ушел в отставку со своего поста в прошлое воскресенье.

Сборную Испании к мировому первенству готовил Хулен Лопетеги. За несколько дней до старта мундиаля он покинул занимаемую должность.

Игра в составе национальной сборной стала последней и для полузащитника Андреса Иньесты.

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