Экс-тренер «Барселоны» возглавит сборную Испании по футболу

Луис Энрике, ранее тренировавший каталонский футбольный клуб «Барселона», станет новым тренером испанской национальной сборной по футболу. Об этом пишет газета Marca.

Королевская федерация футбола Испании (RFEF) заключит с Энрике контракт до конца Евро-2020.

На должность наставника испанской сборной также претендовали Кике Санчес Флорес, Мичел и Виктор Санчес, пишет Sport Express.

Во время мундиаля командой из Испании руководил Фернандо Йерро, бывший защитник мадридского «Реала», который также занимает должность спортивного директора RFEF. Вместе с ним испанцы дошли до 1/8 финала, где уступили сборной России (2:2, 3:4 по пен.).

Тренер команды ушел в отставку со своего поста в прошлое воскресенье.

Сборную Испании к мировому первенству готовил Хулен Лопетеги. За несколько дней до старта мундиаля он покинул занимаемую должность.

Игра в составе национальной сборной стала последней и для полузащитника Андреса Иньесты.