Жителя Астраханской области убило током при обрыве проводов

В Астраханской области мужчина погиб, пытаясь устранить неполадки после ветра. Местного жителя ударило током.

Правоохранительные органы проводят проверку в селе Енотаевка. По данным следствия, погибший мужчина находился в гостях у знакомого. В частном доме ветром сорвало провода, и потерпевший забрался на крышу, чтобы устранить неполадку. В результате его ударило током, пишет «Астрахань 24».

По факту произошедшего несчастного случая проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщал портал iz.ru, в Татарстане 19-летнего парня насмерть ударило током при самостоятельной замене счетчика.