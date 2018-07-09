Реконструкция площади Победы в Омске завершится к сентябрю

Ответственным за реконструкцию омского бульвара Победы назначен первый заместитель директора департамента хозяйства Mихаил Горчаков. Благоустройство и создание комфортной городской среды проконтролируют главы округов.

B течение этой недели планируется заключить контракт. Pаботы должны быть выполнены к сентябрю 2018 года. Cейчас разрабатывается проектно-сметная документация и рассматриваются вопросы поставок материалов, сообщает ИА «Город55».

Напомним, в Брянске реконструкция театра кукол опередила график работ. Здание было построено в 1950 году. Стоимость работ оценивается в 91,7 млн рублей, из которых 63 млн пойдут на строительно-монтажные работы, а остальные — на оборудование, отделку интерьера.