HNS призвал футболистов сборной Хорватии воздержаться от политических высказываний

Официальное заявление в связи с инцидентом с защитником сборной Хорватии Домагоем Видой и одним из представителей тренерского штаба Огненом Вукоевичем после окончания четвертьфинального матча чемпионата мира против России, записавшим видео, в котором прозвучала фраза «Слава Украине!», выпустил футбольный союз страны (HNS).

«Хорватский союз предупредил Виду, Вукоевича и других представителей команды, что впредь следует воздерживаться от высказываний, которые могут быть впоследствии истолкованы как политические», — подчеркивается в официальном заявлении пресс-службы союза. В нем добавляется, что слова Вукоевича и Виды были ответом на полученные из Украины сообщения с поддержкой, так как их многое связывает с этой страной — они играли за киевское «Динамо».

Ранее Международная федерация футбола (FIFA) уже вынесла официальное предупреждение Домагою Виде.

Сам Домагой Вида подчеркнул, что его заявление не является политическим, и выразил сожаление, что оно было истолковано в этом ключе.

«Я счастлив говорить на русском языке и наслаждаюсь своим пребыванием на ЧМ-2018 и надеюсь, что это заявление будет воспринято только и только как слова благодарности нашим украинским друзьям не только во время матча с Россией, но на протяжении всего Кубка мира, — говорится в заявлении Виды.

Сборная Хорватии после победы в матче 1/4 финала мундиаля впервые с 1998 года пробилась в полуфинал чемпионата мира, напоминает сайт kp.ru. Хорваты обыграли россиян 8 июля в Сочи на стадионе «Фишт» в серии послематчевых пенальти со счетом 4:3.

Свой следующий матч в полуфинале ЧМ-2018 хорваты проведут 11 июля в Москве на стадионе «Лужники». Встреча с командой Англии начнется в 21:00 мск.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в ближайшее время Владимир Путин планирует встретиться со сборной России по футболу.