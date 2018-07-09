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СК проверяет видео с подпольной пластической операцией в Магнитогорске

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Следователи начали проверку по факту подпольно проведенной пластической операции в Магнитогорске Челябинской области. Информация и видео появились в социальных сетях.

По данным следствия, женщина-хирург в домашних условиях провела клиенту липосакцию. При этом правоохранительные органы сомневаются в стерильности вмешательства и использовании анестезии. В следственном комитете уточняют, что медик неоднократно давала объявления в интернете о том, что может проводить несложные вмешательства на дому. Об этом пишет ИА «Урал-пресс-информ».

СК проводит проверку и решает вопрос о возбуждении уголовного дела. Медику может грозить ответственность по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Как сообщал портал iz.ru, в Уфе пациентка скончалась после пластической операции. 33-летнюю женщину выписали из частной клиники, ее самочувствие ухудшилось, и она умерла у себя дома через несколько дней.

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