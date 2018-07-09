Австрия ввела временный контроль на границе

В связи с проведением встречи министров внутренних дел стран Евросоюза в австрийском Инсбруке, власти Австрии в ночь на понедельник, 9 июля, ввели временный контроль на важных пограничных контрольно-пропускных пунктах (КПП).

Как пишет Oberösterreichische Nachrichten, меры приняты из соображений безопасности и не связан с мигрантами. Контроль введен на немецко-австрийском автодорожном узле Киферсфельден–Куфштайн и при въезде из Италии в Бреннере. На въезде в Австрию через Зальцбург и Пассау правила не изменены, отмечает издание.

Встреча глав МВД стран Евросоюза пройдет 12 и 13 июля.

Согласно правилам усиления контроля, при проезде через КПП транспортные средства должны снижать скорость до 30 км/ч для визуального контроля, на въезд будут открыты две полосы.

В начале июля сообщалось, что Австрия приготовилась защищать южную границу в ответ на соглашение ФРГ по мигрантам. В мае австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что для борьбы с потоком нелегальных мигрантов в Евросоюз, необходимо пресекать работу перевозчиков беженцев еще в Африке.