Конверт с неизвестным веществом получили в МИА «Россия сегодня»
Конверт с подозрительным веществом обнаружили в ящике для писем информационного агентства МИА «Россия сегодня».
Инцидент произошел несколько дней назад. Сотрудники компании в связи со случившимся обратились в правоохранительные органы.
Как сообщает РЕН ТВ, сейчас конверт и его содержимое отправлены на экспертизу.
21 июня сообщалось, что конверт с неизвестным веществом нашли в посольстве Австрии в Москве, а 13 июня такой же конверт получили в посольстве Польши.