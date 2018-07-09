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Конверт с неизвестным веществом получили в МИА «Россия сегодня»

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Фото: ТАСС/Максим Григорьев
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Конверт с подозрительным веществом обнаружили в ящике для писем информационного агентства МИА «Россия сегодня».

Инцидент произошел несколько дней назад. Сотрудники компании в связи со случившимся обратились в правоохранительные органы.

Как сообщает РЕН ТВ, сейчас конверт и его содержимое отправлены на экспертизу.

21 июня сообщалось, что конверт с неизвестным веществом нашли в посольстве Австрии в Москве, а 13 июня такой же конверт получили в посольстве Польши.

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