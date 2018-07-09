Жителей Ставропольского края предупреждают о сильной жаре

МЧС в Ставропольском крае выступило с предупреждением о сильной жаре. В течение трех дней воздух будет прогреваться до 40 градусов.

По данным синоптиков, сильная жара ожидается с 9 по 11 июля. Воздух будет прогреваться до 40 градусов в пиковые часы солнечной активности. Такая погода может привести к деформации дорожного полотна, что повышает вероятность аварий. Кроме того, не исключены коммунальные аварии, вызванные перегревом электроподстанций. Об этом сообщает NewsTracker.

Об аномальной жаре также предупредили жителей Новосибирска. В течение всей недели воздух будет прогреваться до 30 градусов и более.