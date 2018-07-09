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Волонтер ВСУ выложил кадры танкового обстрела здания в жилом квартале Донецка

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Украинские силовики открыли огонь из танков по зданию Точмаша в Киевском районе Донецка. Видеокадры с обстрелами выложил в Facebook волонтер вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Мысягин.

Ролик с обстрелом в жилом квартале Донецкой Народной Республики (ДНР) сопровождается циничными комментариями и динамичной музыкой.

По словам Мысягина, огонь открыла «неожиданно появившаяся третья сила», которая «с одного точного выстрела немного утихомирила врага», под которым он подразумевает ополченцев ДНР.

В результате обстрела здания Точмаша, располагающегося в жилом квартале Донецка, чудом не пострадал никто из мирных жителей города, сообщает телеканал «Звезда».

 
 

Ранее министерство обороны Украины сообщило, сто вооруженные силы страны провели учения в районе операции объединенных сил в Донбассе, задействовав танки и боевые машины пехоты. 

«В районе проведения операции объединенных сил, в месте отвода тяжелого вооружения и техники, прошли очередные учения с боевой стрельбой танков и бронированных машин пехоты», — заявил он.

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