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Жители Пензенской области сообщают о массовой гибели пчел

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Пчеловоды сообщают о гибели половины поголовья в некоторых районах Пензенской области. Аграрии связывают ситуацию с обработкой полей.

О потерях сообщают жители Иссинского и Колышлейского районов. После зимовки на некоторых пасеках вымерло порядка 30% поголовья пчел, а к середине сезона потери достигают 50%. При этом, по словам пчеловодов, обычно смертность составляет около 2–3%. Депутат уже направили запрос в прокуратуру для проведения проверки, сообщает ИА «Пенза-пресс».

По мнению фермеров, гибель пчел может быть связана с обработкой полей. В администрации Иссинского района эту информацию опровергают. По данным чиновников, обработка проводится стандартными препаратами и в ночное время, при этом фермеров заранее предупреждают о работах на полях. По мнению властей, гибель пчел может быть связана с погодными условиями и холодным началом лета.

О массовой гибели пчел также сообщали аграрии в Амурской области.

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