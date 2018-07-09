Прямой эфир
Сюжет:

Патрушев заявил о недостаточной защищенности Крыма от террористов

0
Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Важнейшие объекты в Крыму недостаточно защищены от террористов. Об этом заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев 9 июля на совещании в Севастополе по вопросам обеспечения правопорядка в регионе.

Крымский мост: есть контакт
По данным ВЦИОМа, для подавляющего большинства граждан РФ открытие движения по мосту через Керченский пролив стало значимым событием для всей страны

«Не в полной мере решены задачи по обеспечению защиты потенциально опасных объектов от террористических посягательств», — приводит слова Патрушева «РИА Новости».

Он отметил, что из-за недостатка финансов не введены в работу комплексы «Безопасный город». По мнению Патрушева, из-за этого безопасность мест массового пребывания людей обеспечивается не так эффективно, как могла бы.

Секретарь Совбеза также обратил внимание на деятельность запрещенного в России «Меджлиса крымско-татарского народа», способствующего  росту экстремистских преступлений в Крыму.

Совещание проходит по поручению президента России Владимира Путина с участием глав регионов, представителей федеральных министерств и ведомств.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу 20 июня заявил, что группировка войск в Крыму позволяет дать гарантированный отпор врагу, который попробует напасть на полуостров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Бывший министр обороны Украины выступил против возвращения Крыма силой
Почти 2 млн человек проехали по Крымскому мосту

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017