Патрушев заявил о недостаточной защищенности Крыма от террористов

Важнейшие объекты в Крыму недостаточно защищены от террористов. Об этом заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев 9 июля на совещании в Севастополе по вопросам обеспечения правопорядка в регионе.

«Не в полной мере решены задачи по обеспечению защиты потенциально опасных объектов от террористических посягательств», — приводит слова Патрушева «РИА Новости».

Он отметил, что из-за недостатка финансов не введены в работу комплексы «Безопасный город». По мнению Патрушева, из-за этого безопасность мест массового пребывания людей обеспечивается не так эффективно, как могла бы.

Секретарь Совбеза также обратил внимание на деятельность запрещенного в России «Меджлиса крымско-татарского народа», способствующего росту экстремистских преступлений в Крыму.

Совещание проходит по поручению президента России Владимира Путина с участием глав регионов, представителей федеральных министерств и ведомств.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу 20 июня заявил, что группировка войск в Крыму позволяет дать гарантированный отпор врагу, который попробует напасть на полуостров.