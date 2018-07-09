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Дерипаска отсудил у Лесли и Рыбки 1 млн рублей

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Суд в Краснодарском крае частично удовлетворил иск бизнесмена Олега Дерипаски о разглашении данных о его частной жизни. Алекс Лесли (настоящее имя — Александр Кириллов) и Настя Рыбка (Анастасия Вашукевич) должны выплатить бизнесмену 500 тыс. рублей каждый, сообщил в понедельник,9 июля, журналистам адвокат предпринимателя Алексей Мельников.

«Суд удовлетворил исковые требования частично, взыскал по 500 тыс. рублей с каждого из ответчиков», — заявил Мельников.

Лесли и Рыбка должны удалить касающиеся Дерипаски материалы, их нельзя хранить и распространять, передает ТАСС.

Олег Дерипаска подал в суд на Кириллова и Вашукевич 9 февраля после того, как они сделали в соцсетях ряд публикаций — это частные фотографии, а также тайные аудиозаписи разговоров.

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