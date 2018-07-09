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Туриста с древними монетами задержали в аэропорту Южно-Сахалинска

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В аэропорту Южно-Сахалинска задержан турист, у которого в багаже нашли 69 старинных монет общей стоимостью 1,8 млн рублей. Монеты были обнаружены во время процедуры таможенного оформления. Россиянин возвращался из Сеула. Монеты, медали и жетоны не были задекларированы. При этом часть из них представляла культурную ценность как созданная более 100 лет назад.

Как уточняет VostokMedia, самой старой монетой оказалась та, что была выпущена Российской империей в 1727 году номиналом 1 рубль. Ее рыночная стоимость превышает 37 тыс. рублей. А самой дорогой стала монета, выпущенная Российской империей в 1839 году номиналом 1 рубль. Ее рыночная стоимость составляет более 133 тыс. рублей.

По словам хозяина груза, он полагал, что культурные ценности необходимо декларировать при их вывозе за границу, а не при ввозе в Россию. В отношении коллекционера возбуждено уголовное дело. Монеты изъяты и помещены в камеру хранения сахалинской таможни.

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