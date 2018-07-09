Лесные пожары в Якутии будут тушить искусственным дождем

Лесные пожары, которые бушуют в Якутии, будут тушить искусственным дождем. Заявку на привлечение самолета Ан-26 к этому процессу направил в ФБУ «Авиалесоохрана» республиканский департамент по лесным отношениям. Как ожидается, проведение работ по искусственному вызову осадков пройдет на наступающей неделе.

Средний, высокий и чрезвычайно высокий классы пожарной опасности действуют на большей части Якутии. С начала июля в республике зафиксировано 58 лестных пожаров. Большинство произошли из-за гроз. А с начала пожароопасного сезона в Якутии потушили уже 89 природных возгораний.

Между тем, как сообщает ИА SakhaNews, столицу региона, Якутск, окутал дым. Его принес северо-восточный ветер с очага возгорания в 40 км от села Суола в Мегино-Кангаласском районе. По словам начальника гидрометцентра Александра Аржакова, дым в городе ощущается и от лесного пожара в Намском районе.

Сейчас в Якутии стоит аномальная жара — вплоть до среды будет до +36 градусов. Температура превышает среднемноголетнее значение на шесть градусов, и, как ожидается, побьет абсолютный максимум дневной температуры воздуха.

Искусственным дождем тушили пожар в Иркутской области. Пожарные, чтобы вызвать осадки, с самолета обстреляли облака пиропатронами, содержащими йодистое серебро. Через час над очагом возгорания пошел дождь.