Путин встретится со сборной России по футболу в ближайшее время

Президент России Владимир Путин планирует встретиться со сборной России по футболу в ближайшее время, заявил 9 июля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«[Президент] найдет возможность так или иначе встретиться с нашей сборной в самой ближайшей перспективе», — приводит слова Пескова ТАСС.

Путин также пригласил на заседание, посвященное наследию чемпионата мира главного тренера российской команды Станислава Черчесова. Встреча пройдет в Калининграде 20 июля, отметил представитель Кремля.

Отмечается, что российский лидер по прежнему намерен посетить матч закрытия чемпионата мира по футболу, который пройдет 15 июля в «Лужниках».

Российская сборная на ЧМ-2018 дошла до стадии четвертьфинала, и это лучший результат в истории России на чемпионатах мира.

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу начался 14 июня и продлится по 15 июля.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter.