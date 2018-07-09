Жителей Рязанской области предупреждают об ухудшении погоды

В Рязанской области МЧС объявило экстренное предупреждение в связи с ухудшением погоды. В регионе ожидается град с усилением ветра.

По данным синоптиков, в течение дня 9 июля в Рязанской области ожидается гроза. На отдельных территориях пройдут ливни и град. При этом ветер усилится до 18 м/с. В связи с ухудшением погодных условий МЧС объявило экстренное предупреждение и просит местных жителей соблюдать осторожность. Об этом пишет РИА «7 новостей».

Как сообщал портал iz.ru, в Новосибирске МЧС предупредило местных жителей об аномальной жаре. В течение недели воздух в городе будет прогреваться до 30 градусов и более.