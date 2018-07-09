В Кремле отметили частые контакты с Францией на высшем уровне

Пресс–секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможную встречу Владимира Путина с французским лидером Эммануэлем Макроном.

О том, что президент Франции Эммануэль Макрон посетит полуфинальный матч чемпионата мира по футболу между национальной командой и сборной Бельгии в Санкт-Петербурге 10 июля, стало известно в понедельник, 9 июля.

«Насколько нам известно, господин Макрон имеет намерение прилететь с Санкт–Петербург исключительно на матч. В любом случае вы знаете, что российско-французские контакты достаточно интенсивные», — заключил пресс–секретарь главы государства.

Представитель генконсульства Франции в Петербурге подтвердил, что президент страны прибудет в город в составе делегации.