Прелести рококо

Музей-заповедник «Петергоф» к 250-летию Китайского дворца в Ораниенбауме открыл для посетителей три отреставрированных интерьера. Теперь на половине Павла I публика может увидеть убранство XVIII века в его историческом (насколько это возможно) виде. Находки, случившиеся во время реставрации, добавляют событию эксклюзивности.

Маленький дворец, построенный Антонио Ринальди для Екатерины II как забава, не на века, тем не менее отличается удивительной сохранностью. «Совершенно единственный в своем роде архитектурный памятник», как сказал о дворце Александр Бенуа, не пострадал в период Великой Отечественной войны и, стало быть, дошел до нас со всеми слоями времени. Дворец уникален также тем, что это редчайший образец стиля рококо, не получившего распространения в России.

— Екатерина II прививала новый для России архитектурный принцип — чтобы интерьеры задумывались вместе с предметами, которые будут там находиться, и принимала в этом деятельное участие, — рассказала «Известиям» генеральный директор «Петергофа» Елена Кальницкая. — Мы постарались, насколько возможно, воссоздать аутентичную обстановку. Какие-то предметы декоративно-прикладного искусства вернулись в интерьеры из нашего фонда, что-то из утраченного после революции было заново куплено для дворца благодаря меценатам.

Три открывшихся камерных интерьера — штофная опочивальня, будуар и кабинет Павла I. Комплекс работ этой очереди занял четыре года, два из них ушли на установление температурно-влажностного режима (влажность — проблема дворца). Интерьеры по решению — разные, но образуют единое «галантное» пространство, изумляющее тонкостью выделки. В числе прочего глаз радуют маленькие плафоны венецианской школы, выполненные под руководством Тьеполо, и паркет из ценных пород дерева по рисунку Ринальди — со специфическими для рококо живописными образами: Амуром на дельфинах и пасторальными ухаживаниями.

Главный экспонат штофной опочивальни — созданные в 1760-е соломенные панно, когда-то объединенные в композицию из девяти картин. Во дворце сохранилось семь, одно панно находится в Эрмитаже, другое пропало. Эти работы на восточную тему висели здесь еще при Екатерине. Раньше в помещении стояла кровать Павла I (хотя он в этом дворце не жил), а стены были обиты вытканным штофом — отсюда и название «штофная». Сейчас стены частично украшены живописными холстами, частично современным штофом по образцу XIX века. На одной из панелей — законсервированная роспись XVIII века (растительный орнамент), ее реставраторы обнаружили, расчищая многочисленные слои поздних закрасок.

Стены будуара отделаны деревом: великая княгиня Елена Павловна, хозяйка дворца в XIX веке, перенесла эту отделку с половины Екатерины II. В одну из стен вставлена обнаруженная во время реставрации дверь, когда-то соединявшая будуар с кабинетом Павла I. Сейчас дверного проема нет, интерьеры разделены стеной, и дверь «ведет» в кирпичную кладку: ее внешняя сторона — деревянная отделка, внутренняя — роспись, которой касалась рука Павла I. Кабинет императора кажется крошечным. Стены украшены иероглифами — это строчки китайской поэзии. Есть и монохромная, под скульптуру, роспись, изображающая поклонение весталок жертвенному огню.

На данный момент отреставрировано 10 дворцовых интерьеров из 17. В Сиреневой гостиной и Малом китайском кабинете реставраторы уже трудятся. Полное окончание работ планируется к 2023 году. Осмотр новых интерьеров возможен только в рамках экскурсии, сам же музей работает лишь в летнее время.