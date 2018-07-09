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Амурскую область проверят на обеспечение соцобъектами и дорогами

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Министерство транспорта Амурской области намерено провести проверки на предмет обеспеченности региона дорогами, аэропортами и портами. Условия конкурса на выполнение этих работ опубликованы на сайте госзакупок.

Как уточняет Амурская служба новостей, в рамках проекта также запланировано исследование того, хватает ли региону социальных объектов и объектов гражданской обороны, которые необходимы для предупреждения чрезвычайных ситуаций. Максимальная стоимость контракта — 2 млн рублей.

При проведении анализа эксперты будут опираться на стратегию социально-экономического развития области, предложения региональных и городских властей, а также схему территориального планирования. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 18 июля.

Портал iz.ru в июне сообщал о том, что в лесах Мазановского и Селемджинского районов Амурской области был введен режим ЧС из-за крупных лесных пожаров и аномальной жары.

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