Сын депутата Жигарева прокомментировал состояние отца после избиения

Старший сын главы комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергея Жигарева, которого ранее избили в Москве, заместитель председателя Мособлдумы Кирилл Жигарев рассказал, что его отец в настоящее время находится дома.

По словам Жигарева-младшего, пока неизвестно, кто совершил нападение. Лично он с отцом не разговаривал, но знает, что тот находится дома, отдыхает.

«Никаких подробностей не знаю, узнал (о произошедшем. — Ред.) из СМИ. Мне уже звонили из Хорошёвской управы, спрашивали как и что. Тоже пытаются связаться», — цитирует НСН депутата Мособлдумы.

Кирилл Жигарев считает, что по факту избиения должно быть возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошёл вечером 8 июля в Хорошевском районе столицы. Сергей Жигарев находился в Mercedes-Benz вместе со знакомой на улице Полины Осипенко, когда к автомобилю подошел нападавший. Он открыл дверь, ударил депутата по лицу, а затем вытащил его из машины и продолжил избивать, нанося удары руками по голове и телу, после чего скрылся.

После избиения народный избранник обратился в больницу, где ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушибы и ссадины.

Телеканал РЕН ТВ ранее сообщил, что Жигарев подрался с новым ухажером своей бывшей девушки, у которой возник конфликт с депутатом, так как он потребовал назад все подарки, которые дарил ей ранее. На встречу с народным избранником она позвала своего нового поклонника, который и применил рукоприкладство.

Сергей Жигарев — депутат от одномандатного 127 избирательного округа. В Госдуме представляет партию ЛДПР.