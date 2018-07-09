Прямой эфир

Сын депутата Жигарева прокомментировал состояние отца после избиения

0
Фото: twitter.com/@kirillzhigarev
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Старший сын главы комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергея Жигарева, которого ранее избили в Москве, заместитель председателя Мособлдумы Кирилл Жигарев рассказал, что его отец в настоящее время находится дома.

По словам Жигарева-младшего, пока неизвестно, кто совершил нападение. Лично он с отцом не разговаривал, но знает, что тот находится дома, отдыхает.

«Никаких подробностей не знаю, узнал (о произошедшем. — Ред.) из СМИ. Мне уже звонили из Хорошёвской управы, спрашивали как и что. Тоже пытаются связаться», — цитирует НСН депутата Мособлдумы.

Кирилл Жигарев считает, что по факту избиения должно быть возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошёл вечером 8 июля в Хорошевском районе столицы. Сергей Жигарев находился в Mercedes-Benz вместе со знакомой на улице Полины Осипенко, когда к автомобилю подошел нападавший. Он открыл дверь, ударил депутата по лицу, а затем вытащил его из машины и продолжил избивать, нанося удары руками по голове и телу, после чего скрылся.

После избиения народный избранник обратился в больницу, где ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушибы и ссадины.

Телеканал РЕН ТВ ранее сообщил, что Жигарев подрался с новым ухажером своей бывшей девушки, у которой возник конфликт с депутатом, так как он потребовал назад все подарки, которые дарил ей ранее. На встречу с народным избранником она позвала своего нового поклонника, который и применил рукоприкладство.

Сергей Жигарев — депутат от одномандатного 127 избирательного округа. В Госдуме представляет партию ЛДПР.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Депутат Госдумы попал в больницу с травмой головы
Появились подробности избиения депутата Госдумы

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017