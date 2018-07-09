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Снимавший грозу подросток погиб при падении из окна в Пензенской области

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В Заречном Пензенской области 17-летний подросток погиб, пытаясь сделать фотографии грозы. Мальчик выпал из окна и разбился.

О трагедии сообщили в правительстве Пензенской области. По данным чиновников, мальчик делал снимки на сотовый телефон, не удержался и выпал из окна. В связи с ситуацией власти призывают горожан быть осторожными и просят отказаться от селфи в экстремальных условиях. Родителям подростков представители правительства рекомендовали провести беседы с детьми и объяснить последствия необдуманных поступков. Об этом пишет ИА «Пенза-пресс».

Как сообщал портал iz.ru, в Энгельсе Саратовской области трехлетний ребенок выпал из окна на десятом этаже. Малыш остался без присмотра взрослых, забрался на подоконник и оперся на москитную сетку.

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