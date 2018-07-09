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Бывшего вицу-губернатора Приморья Вишнякова отпустили из СИЗО

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Мера пресечения смягчена бывшему вице-губернатору Приморского края Евгению Вишнякову. Подозреваемый в превышении должностных полномочий чиновник отпущен из СИЗО под подписку о невыезде. Эту информацию подтвердил его адвокат.

По словам Сергея Бондаря, которые приводит ИА PrimaMedia, сторона защиты по-прежнему считает все обвинения необоснованными и намерена их обжаловать.

За несколько дней до изменения меры пресечения Вишнякова в следственном изоляторе навещали члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК). Он находился в одиночной камере, куда сам попросил его перевести из-за опасений за свою жизнь.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что Вишнякова задержали 25 июля 2017 года. Его подозревают в злоупотреблениях при реализации программы газификации микрорайона Радужный в Уссурийске по программе «Жилье для российской семьи».

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