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Названы причины дисконта на вторичное жилье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Средний размер скидки на вторичном рынке недвижимости в Москве составляет от 3 до 7%, сообщает компания «Бон Тон». 

Самая популярная причина, которая влияет на ликвидность жилья и приводит к заметному снижению цены, — проблемы с документами. 

По словам заместителя гендиректора агентства Валерии Цветковой, никто не захочет сталкиваться с трудностями и проводить небезопасную сделку. «Поэтому собственники, продающие квартиру с обременениями или «темными пятнами» в истории, вынуждены существенно сбавлять стоимость жилья», — подчеркнула она. В зависимости от ситуации размер скидки в таком случае составляет от 5 до 20%. 

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Ключевую роль в ценообразовании играет месторасположение: подсчеты «Бон Тон» показали, что стоимость квартир, до которых нужно добираться от метро дольше 15 минут, ниже на 5–10% относительно аналогичных предложений с более удачной локацией.

При этом, в зависимости от округа, стоимость однокомнатной квартиры площадью 35–38 кв. м, расположенной в панельном доме, будет варьироваться от 5,5–6 млн до 8,5–9 млн рублей. Недвижимость дешевле на юго-востоке и востоке столицы, дороже — в западной части.

Еще одна причина для дисконта — состояние квартиры. Если жилое помещение требует капитального ремонта, то у покупателя есть все шансы сторговаться на 10–15% в свою пользу. «Непривлекательный вид, в отличие от проблем с документами, нельзя назвать стоп-фактором в сделках с недвижимостью, — отметила Цветкова. — Наоборот, такие квартиры покупать выгодно, особенно тем, кто и так задумывал большой ремонт».

Наличие рядом оживленной трассы или промзоны также может повлиять на цену — скидка может составить 10–15%. Среди причин для дисконта называется и плохой вид из окна, например, на трубы ТЭЦ. Из-за этого цена может упасть на 5–7%.

В «Бон Тон» выделили и другие факторы: наличие неузаконенной планировки в среднем снижает стоимость жилья на 3–5%, а квартиры, находящиеся на первом этаже, продаются на 10–15% дешевле аналогов в том же доме.

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