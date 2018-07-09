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Кишечную инфекцию выявили в детском лагере в Удмуртии

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Несколько детей госпитализированы с жалобами на плохое самочувствие из детского лагеря в Удмуртии. При проверке у заболевших выявили кишечную инфекцию.

По данным министерства здравоохранения республики, с жалобами к врачам обратились семь детей. Четверых ребят отправили в больницу, у одного из них подтвердился норовирус. Всего в лагере находились 130 детей, двоих перевели в карантинную зону другого лагеря, так как родители их забрать не могут, остальные разъехались по домам. Официально лагерь закрыт.

Учреждение перед началом смены не получило санэпидемзаключение Роспотребнадзора в связи с нарушениями, пишет ИА «Сусанин». Фактически это означает, что лагерь не имел права принимать детей.

Как сообщал портал iz.ru, доследственная проверка проводится по факту отравления детей в лагере «Волна». По данным правоохранительных органов, признаки заболевания у ребят стали проявляться вечером 7 июля. Следователи осмотрели помещения лагеря и изъяли документацию.

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