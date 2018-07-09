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В Москве избили депутата Госдумы Сергея Жигарева

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Неизвестный мужчина напал на депутата Госдумы от ЛДПР Сергея Жигарева на севере Москвы, сообщает «РИА Новости», ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 8 июля рядом с домой по улице Полины Осипенко, где живет политик. По словам собеседника агентства, неизвестный оттолкнул дверь Mercedes-Benz, в которой Жигарев находился вместе со своей знакомой, и нанес депутату несколько ударов по лицу.

Со слов пострадавшего, злоумышленник повалил его на землю и продолжил наносить удары руками по голове и телу, после чего скрылся. 

Как стало известно телеканалу РЕН ТВ, Жигарев подрался с новым ухажером своей бывшей девушки. У нее возник конфликт с депутатом, так как он потребовал назад все подарки, которые ей дарил. На встречу с Жигаревым бывшая пассия позвала нового ухажера, который и ударил народного избранника.

В итоге парламентарий попал в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, гематомой и кровоподтеками.

Нападение подтвердил и сын депутата Кирилл Жигарев. 

«К сожалению, я не знаю подробностей случившегося. Я звонил маме. Сейчас вроде всё хорошо, отец находится дома, но с ним я еще не разговаривал», — передает его слова радиостанция «Говорит Москва»

Проводится проверка.

Сергей Жигарев был избран в Госдуму седьмого созыва по 127-му одномандатному избирательному округу. Он является главой комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

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