Мисс Сабантуй-2018 выбрали в Новосибирской области

В Чановском районе Новосибирской области прошел межнациональный праздник «Сабантуй-2018». В его рамках состоялся конкурс «Мисс Сабантуй-2018». За титул боролись учительница русского языка и литературы поселка Чаны Дина Аминова, работник культуры Татьяна Болдырева из села Таган и студентка из села Песчаное Озеро Валерия Данилова.

Каждая представила татарскую, украинскую и белорусскую национальные культуры. В частности, для конкурса они приготовили национальные блюда: бульбаши, ягодный торт и чак-чак. По словам победительницы Дины Аминовой, она провела у плиты всю ночь, пишет vn.ru.

Сабантуй — ежегодный народный праздник окончания весенних полевых работ у татар и башкир]. Похожие праздники существуют как у народов Поволжья (чувашей, марийцев, мордвы, удмуртов), так и у некоторых тюркских народов Кавказа (балкарцев и ногайцев), однако они имеют свою специфику.