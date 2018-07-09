Около 70 пар сочетались браком в минувшие выходные в Иркутске

В Иркутске в эти выходные, на которые пришелся Всероссийский День семьи, любви и верности, заключили официальный брак почти 70 пар. Молодожены заложили в городе новую традицию — они повесили замки на мостик, ведущий на остров Юность.

По словам главы службы записи актов гражданского состояния Иркутской области Олега Власенко, городской дворец бракосочения работал полный рабочий день. Впрочем, праздничные мероприятия прошли во всех отделах службы записи актов гражданского состояния области.

Как сообщает ИА IrkutskMedia, медали «За любовь и верность» получили 42 супружеские пары, которые прожили в браке более четверти века. Торжественная церемония состоялась в администрации Иркутской области. На ней присутствовали и пары, которые прожили вместе 50 и даже 65 лет, сообщил и.о первого вице-губернатора Антон Логашов.

Портал iz.ru ранее передавал, что в ЗАГСах Башкирии состоялась акция «День без разводов». Парам, которые решили развестись в канун Дня любви, семьи и верности, помогали психологи. Сколько пар удалось отговорить от развода, пока не сообщалось.