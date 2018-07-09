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В Москве завершилось строительство нового здания посольства Швейцарии

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Фото: TASS/Zuma/Panoramic
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В столице завершилось строительство нового здания посольства Швейцарии. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорстройнадзора.

Новое трехэтажное здание расположено в Огородной слободе в Басманном районе Москвы. По словам главы Мосгорстройнадзора Олега Антосенко, по итогам проверок объекта участники строительства устранили все нарушения, и теперь застройщик готовит документы для ввода здания в эксплуатацию.

Сдача объекта намечена на третий квартал 2018 года, сообщает агентство городских новостей «Москва». Площадь нового посольства Швейцарии составит 6,2 тыс. кв. м.

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