В Москве завершилось строительство нового здания посольства Швейцарии

В столице завершилось строительство нового здания посольства Швейцарии. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорстройнадзора.

Новое трехэтажное здание расположено в Огородной слободе в Басманном районе Москвы. По словам главы Мосгорстройнадзора Олега Антосенко, по итогам проверок объекта участники строительства устранили все нарушения, и теперь застройщик готовит документы для ввода здания в эксплуатацию.

Сдача объекта намечена на третий квартал 2018 года, сообщает агентство городских новостей «Москва». Площадь нового посольства Швейцарии составит 6,2 тыс. кв. м.