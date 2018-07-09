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Дело об экстремизме завели против гражданина Узбекистана на Сахалине

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Следственные органы Южно-Сахалинска возбудили уголовное дело в отношении жителя Узбекистана. Статья — «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Как отмечает ИА SakhalinMedia, 30-летний мужчина в июле 2015 года разместил в одной из социальных сетей публикацию, которая, как посчитало следствие, содержала призывы к враждебным действиям по признакам отношения к религии.

Эти же выводы подтвердила и психолого-лингвистическая экспертиза. Сейчас следователи продолжают сбор доказательств по этому делу.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял о росте количества экстремистских преступлений в России в 2017 году на 5%. Высказывание прозвучало на заседании коллегии Генеральной прокуратуры, в котором глава государства принимал участие.

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