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Аномальная жара установится в Новосибирске

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МЧС предупреждает жителей Новосибирска об аномальной жаре. Высокая температура воздуха продержится в течение недели.

По данным синоптиков, воздух в Новосибирске будет прогреваться до +30 градусов и более. К аномальной жаре уже подготовились сотрудники зоопарка. Кормление животных сдвинули на более поздние часы, когда температура воздуха спадает. Кроме того, производится обливание вольеров водой, сообщает vn.ru.

Согласно прогнозам, высокая температура воздуха продержится с 9 по 16 июля. МЧС рекомендует жителям Новосибирска избегать тяжелых физических нагрузок, чаще находиться в тени, пить больше воды и избегать прямых солнечных лучей. Отдыхающим на пляжах стоит воздержаться от употребления алкоголя и не купаться в незнакомых местах. В жаркую погоду особенно тщательно МЧС просит следить за детьми.

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