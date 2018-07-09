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Аналитики назвали самые устойчивые валюты на случай финансового кризиса

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Фото: TASS/Zuma/Erik Mcgrego
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Аналитики банка JPMorgan рекомендовали в случае наступления мирового финансового кризиса избавляться от валют развивающихся стран и приобретать японские иены, швейцарские франки, а также сингапурские и американские доллары. Как пишет Bloomberg, к такому выводу специалисты пришли, проанализировав пять последних глобальных рецессий.

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«Спады — это время, когда кредиторы могут попросить вернуть свои деньги. В такой период можно запасаться четырьмя ведущими валютами, причем три из них — это валюты стран с крайне сильным положением на внешних рынках», — указано в сообщении экспертов от 6 июля.

При этом в JPMorgan подчеркивают, что иены являются самым дешевым средством для компенсации рисков, а наименее привлекателен из валют-лидеров сингапурский доллар. Вместе с тем аналитики пояснили, что в ближайшее время глобальной рецессии ожидать не стоит, однако они прорабатывают варианты на случай начала кризиса.

В то же время в Bank of America предупредили, что сейчас динамика рынков похожа на ту, которая предшествовала мировому экономическому кризису в Азиатском регионе и дефолту в России 1998 года.

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