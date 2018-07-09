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Вертолет с бесплатным мороженым приземлится в Хабаровске

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Фото: ТАСС/Солунин Михаил
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Фестиваль мороженого «Мороженск» состоится в Хабаровске 4 и 5 августа. Он пройдет на стадионе им. Ленина. Свою продукцию представят известные представители этого лакомства.

Как сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на организаторов мероприятия, в городе в рамках фестиваля прилетит вертолет с бесплатным мороженым. А те, кому не хватит десерта, смогут купить его по сниженным ценам.

Продавать будут соки, кондитерские изделия и выпечку. Гостям также предложат попробовать напиток кусун, который в переводе с нанайского означает «сила, энергия». В состав коктейля входят вытяжки из берёзового гриба чага и корня элеутерококка, настойки и сиропы брусники и чабреца. А связующим элементом для ингредиентов является лимонный сок.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, какое мороженое пользуется наибольшей популярностью среди гостей ЧМ-2018 в Москве. Это пломбир в вафельном стаканчике.

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