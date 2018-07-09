Нелегальный таксист похитил и избил клиента в Барнауле

Жителя Барнаула будут судить по делу о похищении человека, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю. Как установили следователи, мужчина занимался частным извозом. В конце ноября 2017 года он подвез клиента, который не взял с собой деньги и обещал заплатить потом.

На следующий день, не получив долг, злоумышленник дождался потерпевшего возле дома, схватил его и засунул в багажник. Затем таксист отвез клиента в лес и избивал, пока тот не убежал, пишет altapress.ru.

Напомним, таксистов предложили обязать оборудовать автомобили тахографами — приборами, которые позволяют контролировать время в пути и отдых. Соответствующий запрос направлен в Минтранс РФ.