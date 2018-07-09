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Жители Ростова-на-Дону пожаловались на мор рыбы и раков

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В Ростове-на-Дону местные жители сообщают о массовой гибели рыбы и раков. Горожане предполагают, что причиной стало цветение воды.

Большое количество мертвой рыбы выбросило на берег вдоль берега реки Дон. По словам местных жителей, вымирать начала не только рыба, но и раки. Тушки лежат вдоль кромки воды, при этом вода и берег выглядят чистыми. Об этом пишет RostovGazeta.

Горожане считают, что причиной массовой гибели рыбы стало цветение воды.

Ранее портал iz.ru сообщал о гибели сельди в Охотском море. Огромное количество рыбы выбросило на побережье залива Пильтун, затем похожая ситуация стала складываться на впадающих в залив реках.

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