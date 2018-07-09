Суд отменил ограничения на ознакомление Серебренникова с материалами дела

Мосгорсуд снял ограничение по срокам ознакомления режиссера Кирилла Серебренникова и бывшего руководителя департамента Минкультуры России Софьи Апфельбаум с материалами их уголовного дела о хищении бюджетных средств министерства. Об этом сообщил судья в ходе заседания по делу основателя «Седьмой студии».

«Решение суда первой инстанции отменить и вернуть дело на новое рассмотрение», — цитирует его ТАСС.

Ранее, 30 мая Басманный суд Москвы ограничил фигурантов дела в сроках ознакомления с материалами, предоставив время до 19 июля. Помимо Серебренникова и Апфельбаум, это решение коснулось экс-гендиректора театра «Гоголь-центр» Алексея Малобродского и бывшего гендиректора автономной некоммерческой организации «Седьмая студия» Юрия Итина.

Обыски по делу о хищении средств Минкультуры некоммерческой организацией «Седьмая студия», основанной Серебренниковом, прошли в мае 2017 года у него дома, а также в столичном театре «Гоголь-центр», где он работал художественным руководителем. По этому делу были арестованы бывший бухгалтер студии Нина Масляева и Малобродский, а самого Серебренникова, гендиректора студии Юрия Итина и директора Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софью Апфельбаум отправили под домашний арест.

По версии следствия, фигуранты дела были причастны к хищению 200 млн рублей, выделенных Минкультом России «Седьмой студии» на реализацию проекта «Платформа». Установлено, что стоимость мероприятий проекта намеренно завышалась.